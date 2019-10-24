Bozkır Antalya yolunda süren yol onarım çalışmalarında sona gelindi

24.10.2019 15:10

Bozkır ilçesinden Antalya istikametine giden yolun 30'uncu kilometresinde ortaya çıkan çöküntüyü gidermek için başlatılan yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

Bozkır'da bahar aylarında yaşanan yoğun sağanaklarla, Bozkır Antalya yolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen yol kayması sonrasında yol kullanıma kapanmıştı.

AK Parti İlçe Başkanı Güven ve partililer, kullanıma kapanan yolun onarım çalışmalarının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu.

Alandaki incelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Güven, "İlçe yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Antalya yolumuzda çökme sonucunda trafiğe kapanan yolumuzun yapımı için ihaleyi alan müteahhit ile yapılan görüşmede yolumuzun hafta sonu stabilizesi yapılıp ve hafta içi asfaltlandıktan sonra trafiğe açılacağı müjdesini siz değerli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Yolumuzun kısa sürede yapımında büyük emekleri olan Milletvekili Ziya Altunyıldız'a Karayolları 3. Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA