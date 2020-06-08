Bozkır'a atanan KBB uzmanı göreve başladı
Konya'nın Bozkır ilçesinde Sağlık Bakanlığının son atamasıyla Bozkır Devlet Hastanesine ataması gerçekleştirilen kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı görevine başladı.
08.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:07
Konya'nın Bozkır ilçesinde Sağlık Bakanlığının son atamasıyla Bozkır Devlet Hastanesine ataması gerçekleştirilen kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı görevine başladı.
Sağlık Bakanlığı 92. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası'nda (DHY) ile Bozkır Devlet Hastanesine yeni atanan Kulak Burun Boğaz Hastalıklar Uzmanı Dr. Nuri Ünsal, hastanede poliklinik hizmeti vermeye başladı.
Uzm. Dr. Nuri Ünsal'ın, uzmanlığını Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladığı öğrenildi.
Kaynak: AA