Bozdoğanlı Atıcılar Türkiye Şampiyonu Oldu

Bozdoğan Ümit Güldane Erdal Ortaokulu Atıcılık Takımı havalı tüfek yıldız erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Havalı Silahlar Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Mustafa Serin Atış Poligonunda arasında gerçekleştirildi.

Aydın'ı temsilen iki gün süren Türkiye Şampiyonasına 6 okul takımı, 12 sporcu Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Antrenörü Fatma Erdoğan ve Beden Eğitimi Öğretmenleri katıldı.

Türkiye Şampiyonasında Bozdoğan Rüzgarı

Mehmet Akyel, Kamil Sıdar ve Adem Harun Buyan'dan oluşan Bozdoğan Ümit Güldane Erdal Ortaokulu Atıcılık Takımı bütün rakiplerini geride bırakarak havalı tüfek yıldız erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Seyit Yasin Koçak, Tuna Barış Sivri ve Çağan Arca Baki'den oluşan Bozdoğan Fatih Ortaokulu Atıcılık Takımı ise havalı tüfek yıldız erkekler kategorisinde kürsünün ikinci sırasında yer alarak Türkiye İkinciliği kupasının sahibi oldular.

Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu öğrencisi Muhammed Burak Taş büyük bir başarı göstererek bireysel kategoride Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Altı ayda Türkiye derecesi elde ettiler

Bozdoğan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Keskin amaçlarının milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu ifade ederek "Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık altı ay önce Bozdoğan ilçemizde başlatılan atıcılık kursuna katılan sporcular tarafından elde edilen başarıdan dolayı çok mutluyuz. Bu başarıda en büyük pay sahibi Atıcılık Antrenörümüz Fatma Erdoğan'dır. Antrenörümüz tarafından sporcularımıza uygun ve başarılı antrenmanlar sonucunda şampiyonluklara ulaştık. Çok kısa sürede bir okul takımımız Türkiye Şampiyonu diğer okul takımımız ise Türkiye İkinciliği derecesini elde ettiler. Hedefimiz atıcılık branşında Bozdoğan'dan Milli Takımlara sporcular yetiştirerek uluslar arası müsabakalarda ülkemizi temsil etmelerini sağlamaktır. Bozdoğan ilçemizde Atıcılık kursumuzu açarak tüm desteğini veren Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve sporcularımıza kurs veren Antrenörümüz Fatma Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Bozdoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bozdoğan'a iki kupa kazandıran başarılı sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN