Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor

23.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:48
Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde önceden lojman olarak kullanılan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) birimlerini içinde bulunduran hizmet binasının fiziki olarak yetersiz olması sebebiyle başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından onaylanan ve 4 milyon 392 bin 500 TL ihale bedeli olan yeni hizmet binasının 7 ay içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

"24 derslikten oluşacak"

Bozdoğan'da uzun yıllar hizmet veren ancak son yıllarda çürük raporu neticesiyle yıkımı gerçekleştirilen Bozdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki eğitim öğretim sezonuna kadar tamamlanması beklenen 24 derslikli lise, atölyeler ve spor salonu dahil olmak üzere kompleks bir yapı şeklinde yapılacak. - AYDIN

Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor
Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Burak Özçivit İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Ali Şansalan Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:59:08. #1.15#
title