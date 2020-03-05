Bozdoğan, üniversite öğrencilerine sahip çıktı

05.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:04

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri için Bozdoğan Kaymakamlığının organize ettiği yardım kampanyasına katkıda bulunan ilçe meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şahıslara teşekkür için tören düzenlendi.



Bozdoğan MYO Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Yasin Ardıç, MYO Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kampanyaya dahil olan kişiler ve basın temsilcileri katıldı.



Bozdoğan MYO Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, "Bu organizasyonla 70 öğrencimize maddi yardım, 20 öğrencimize de bir dönem boyunca devam edecek yemek yardımı ulaştı. Burada ulaşan sadece para ya da yemek gibi gözükse de aslında Bozdoğan halkının, esnafının sıcak ve şefkatli eli de öğrencimize dokundu. Farklı miktarlarda, imkanları ölçüsünde bu yardım kampanyasına duyarsız kalmayan tüm örgüt, kuruluş ve kişilere gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Öğrencilerin ilçeden güzel duygularla ayrılmasının ilçenin tanıtımında önemli olduğuna ve öğrencilerin kültür elçileri olarak değerlendirilmeleri gerektiğine değinen Prof. Dr. Aypak, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.



Belge töreninde konuşan Kaymakam Yasin Ardıç ise "Önemli olan yapılan yardımların miktarı değildi. Önemli olan başka şehirlerden gelen bu öğrencilerimize Bozdoğanlıların misafirperverliğinin gösterilmesiydi. Bu projeyi başlatmamızdaki yegane amacımız yardımlaşma duygusunu geliştirmekti. Projede emeği geçen değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize ve Bozdoğanlı hemşehrilerime şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.



Tören, Prof. Dr. Süleyman Aypak'ın, Bozdoğan İlçe Kaymakamı Yasin Ardıç'a teşekkür plaketini, kampanyaya destek veren Bozdoğan Süt Birliği, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Madran Avcılık ve Atıcılık Doğa Sporları Derneği, Ayhan Süt Ltd. Şti. temsilcilerine ile Ali Erkut, Kemal Bozoğlu, İshak Akgün ve Osman Aydın'a teşekkür belgelerini vermesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA