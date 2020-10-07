Bozdoğan Meslek Yüksekokulu tanışma ve uyum toplantısı gerçekleşti

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen tanışma ve uyum toplantısı gerçekleşti.