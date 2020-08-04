Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kurban Bayramı'nda da mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü
04.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:05

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kurban Bayramı'nda da mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberinde başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve görevli personellerle birlikte şehrin acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlarının tespiti için bayramda da mahalle ziyaretlerine devam eden Bozdoğan, halkın sorunlarını dinledi.

'Toroslardan ovalara 179 mahalledeyiz' projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde muhtarlar ve azalar ile bir araya gelen Bozdoğan, iletilen sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Nüfus ve yüzölçümü açısından 45 merkez mahallesiyle 134 ova ve kırsal mahallesiyle Tarsus'un 54 ilden büyük bir ilçe olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Bir yandan geçmiş dönemden kalan borçları öderken, bir yandan da şehrimizin birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim tatil yapmak gibi bir lüksümüz yok. 12 Mart'tan bu yana pandemiyle mücadelemizi aksatmadan yürütüyoruz. Bu mücadele ister istemez bazı hizmetlerin gecikmesine sebep oldu. Ancak biz mazeret değil, çözüm üretmek için göreve geldik. Bir yandan bu mücadelemize devam ederken bir yandan da diğer hizmetleri en kısa sürede üreterek sorunsuz bir kenti inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle tatil günlerini dahi çalışma günümüz gibi değerlendirip halkımız ile iç içe olmayı tercih ettik. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Magazin
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulundu
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulundu
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Beyonce Gupse Özay İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Jose Sosa Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:34:02. #1.14#
title