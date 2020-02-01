Bozdoğan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

01.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:51

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi.



Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, muhtarlara yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle başlatılan yardım kampanyasında duyarlılık gösteren tüm Tarsus halkına teşekkür eden Başkan Bozdoğan, "Tarsus halkının paylaşmanın dayanışmanın ne olduğunu gösterirken, emin olun Tarsuslu olmanın, Tarsus'ta yaşamanın gururunu yaşadım. Tarsuslu olmak bir ayrıcalıktır" dedi.



Sosyal demokrat bir belediye olduklarının altını çizen Bozdoğan, "Yaptığımız her şeyin hesabını halka vermeye hazırız. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı gereği gerek vatandaşlarımız olsun gerekse muhtarlarımız olsun, istediği zaman belediyemize gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından söz alan muhtarlar, yapılması gereken hizmetler konusunda Başkan Bozdoğan'a bilgiler verdi. Bozdoğan, muhtarların isteklerinin çözüme kavuşturulması konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ederek, herkese eşit hizmet sağlayacaklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA