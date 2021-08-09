Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı (2)
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Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı (2)

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Konaklı Mahallesi ormanlık alanından yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Konaklı Mahallesi ormanlık alanından yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı.Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Bozdoğan Belediyesi'ne ait iş makineleriyle karadan, 1 uçak ve 4 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla hava müdahalesi sona erdi. Orman işçilerinin yanı sıra köylüler de bölgede söndürme çalışmasına katıldı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı (2)
Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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