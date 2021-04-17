Bozdoğan'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
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Bozdoğan'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Bozdoğan'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında iki hektar ormanlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında iki hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Kemer Barajı kuzeyinde kalan Akyaka Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangına Nazilli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 4 arazöz, 4 su tankeri, 9 teknik eleman, 30 orman işçisi ve yaklaşık 60 kişiden oluşan mahalleli grubu müdahale etti. Sert rüzgara rağmen yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında iki hektar kızılçam alanı zarar gördü. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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