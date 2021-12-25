Bozdoğan'da trafik kazası: 3 yaralı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Olukbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 ACC 909 plakalı kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak takla atıp şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yolcu konumundaki 2 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN