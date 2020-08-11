Bozdoğan'da korona virüs denetimi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, beraberindeki heyetle birlikte ilçe merkezindeki salı pazarında yeni tip korona virüs denetimi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında gerçekleşen denetimlerde pazarcılara ve vatandaşlara maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA