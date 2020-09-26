Bozdoğan'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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Bozdoğan'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

26.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:18
Bozdoğan'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Soner Divli başkanlığında haftalık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Soner Divli başkanlığında haftalık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken Bozdoğan Kaymakamlığı koordinesinde haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Soner Divli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son 2 haftadaki çalışmalar değerlendirilirken, gelecek hafta içinde yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerçekleştirilen korona denetimlerine de ilişkin çalışmalar görüşülürken, koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü. Kaymakam Divli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri de katıldı. - AYDIN

Bozdoğan'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
Bozdoğan'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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