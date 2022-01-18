Bozdoğan'da 200 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozdoğan'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

Bozdoğan'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan operasyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan operasyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Nazilli KOM Grup Amirliği son dönemde yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri Bozdogan ilçesinde halk sağlığını da tehdit eden, R.A isimli şahsın etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine şahsı uzun süredir takibe aldı. Şahsın kullandığı aracını ekipler Bozdoğan' da durdurdu. Yapılan operasyonda araç içerisinde 200 litre etil alkol ve çok miktarda sahte etil alkol etiketi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bozdoğan, Nazilli, Aydın, Alkol, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title