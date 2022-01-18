Bozdoğan'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan operasyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Nazilli KOM Grup Amirliği son dönemde yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri Bozdogan ilçesinde halk sağlığını da tehdit eden, R.A isimli şahsın etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine şahsı uzun süredir takibe aldı. Şahsın kullandığı aracını ekipler Bozdoğan' da durdurdu. Yapılan operasyonda araç içerisinde 200 litre etil alkol ve çok miktarda sahte etil alkol etiketi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

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