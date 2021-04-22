AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde Deliçay içinde bulunan 'Kral Havuzu', doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde Deliçay içinde bulunan 'Kral Havuzu', doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Körteke Mahallesi sınırları içinde bulunan 'Kral Havuzu', doğal güzelliğiyle görenleri etkiliyor. Mahalleye araçlarla ulaşan ziyaretçiler, dağların arasında yaklaşık 1 kilometrelik dar ve patika yollardan yürüyerek irili ufaklı şelaleleri ve birçok doğal havuzu içinde barındıran Deliçay'a ulaşıyor. Doğal havuzların en güzeli olan çam ağaçlarının arasındaki 'Kral Havuzu'nda ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Çetinkaya (30), Körteke Mahallesi'ndeki Kral Havuzu'na birkaç kez geldim. Büyüklerimiz buraya Kral Havuzu demiş. Yöre halkı tarafından Deliçay olarak da söyleniyor. 100 metre ileride Körteke Kalesi var. Kale ve Kral Havuzu birbiriyle bağlantılı. Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz dedi.

Ziyaretçilerden reklam tasarımcısı Aziz Özden (25) ise, Burası Antalya'daki meşhur kral havuzuna benziyor. Ben ikinci defa geliyorum ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Tüm Aydınlıları ve bölgedeki doğaseverlerin buraya gelmesini bekliyorum. Umarım burası da Antalya'daki kral havuzu gibi turizme kazandırılır ve meşhur bir yer olur diye konuştu.

AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
AYDIN BOZDAĞAN'DA 'KRAL HAVUZU' DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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