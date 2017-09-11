Bozdağ: "(Zafer Çağlayan) Sayın Bakan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Çıkarlarını Korumuştur"

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu gündemi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:"Sayın Bakan (Zafer Çağlayan), Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de hem Türkiyemizin hem de uluslararası hukukun yasalarına uygun bir şekilde görevini yapmıştır. Burada çok farklı bir şey var, bunu hep beraber takip ediyoruz ve kirli bir oyunun bir parçası bu. Ortada delil yok, onun üzerinden giden bir hadise var."