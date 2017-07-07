Bozdağ: "Türkiye Ceza ve Infaz Kurumlarında Işkence ve Kötü Muamele Yoktur"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'deki ceza ve infaz kurumlarında işkence ve kötü muamele olmadığını belirterek, "Buradan çok net söylüyorum, ne Almanya'nın ne Amerika'nın ne de başka bir Batı ülkesinin ceza infaz kurumları ve infaz uygulamaları olumluluk, insan onuruna yakışırlık, insan haklarına uygunluk bakımından Türkiye ceza infaz kurumları ile mukayese dahi edilemez." dedi.



Bozdağ, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Cezaevleri İş Yurtları Fuarı'nda yaptığı konuşmada, iş adamlarına seslenerek, ceza infaz kurumlarından çıkan vatandaşlara iş konusunda yardımcı olmaları çağrısında bulundu.



Cezaevlerinin Türkiye ve uluslararası anlamda da gündemde olduğuna değinen Bozdağ, şunları söyledi:



"Ama ortaya koyduğu uygulamalar nedeniyle değil iftiralar nedeniyle gündemde. Biz Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da ve başka ülkelerde ceza infaz kurumlarının nasıl olduğunu ve nasıl işletildiğini çok iyi biliyoruz. Buradan çok net söylüyorum, ne Almanya'nın ne Amerika'nın ne de başka bir Batı ülkesinin ceza infaz kurumları ve infaz uygulamaları olumluluk, insan onuruna yakışırlık, insan haklarına uygunluk bakımından Türkiye ceza infaz kurumları ile mukayese dahi edilemez. Bunlara rağmen oradan yükselen seslere baktığınızda sanki Türkiye'den kendileri çok çok daha iyiymiş gibi, Türkiye'yi terör örgütlerinin iftiraları üzerinden suçlamaktadırlar. Gün geçmiyor ki Türkiye ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve iftira olduğuna dair iddiaları yayınlamasınlar, buna dair açıklama yapmasınlar."



"Cezaevlerinde kötü muamele ve işkence yok"



Bozdağ, Türkiye'de ceza ve infaz kurumlarında kötü muamele ve işkence olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bunun aksini söyleyenler bilerek iftira ediyorlar ya da olayları çarptırarak başkalarını aldatmaya çalışıyorlar. Türkiye cezaevlerini ziyarete gelen, ziyaretlerine uluslararası yükümlülükler çerçevesinde izin verdiğimiz örgütlerin temsilcilerine de söylüyorum: Kanaatiniz varsa bize söyleyin 'Falan kişiye işkence, kötü muamele yapılmış.' Biz üzerine gidelim, falan yapmış, üzerine gidelim. Şu cezaevinde veya tutukevinde olmuş, onun da üzerine gidelim. Bize isim, cezaevi ismi, tutuklu veya hükümlü ismi vermiyorlar, ne yapıldığını söylemiyorlar, Türkiye'yi suçlamaya devam ediliyorlar. Bize karşı adil ve objektif olmalarını istiyoruz ama maalesef adil ve objektif davranmıyorlar. "



Türkiye'nin bu iddiaların asılsız olduğunu ispatlamasına imkan verilmediğini dile getiren Bozdağ, "Buradan diyorum ki iftiraları bir uluslararası örgütün dile getirmiş olması, o iftiralara hakikat vasfı kazandırmaz. Türkiye de asılsız olan şeyleri söyleyenlere bakıp da 'Ha bunlar doğruymuş' diye muamele yapmaz. Esasında bu iftiraları dile getirenlerin saygınlığı, Türkiye nezdinde azalır veya yok olur. Onun için de buradan bir kez daha söylüyorum. Türkiye ceza ve infaz kurumlarında işkence ve kötü muamele yoktur." ifadelerini kullandı.



Bakan Bozdağ, Avrupa'dan ziyarete gelmek isteyenlerin, terör örgütlerinin üyeliğinden ve terör eylemi yapmaktan tutuklu ve hükümlü olanlarla ilgili talepte bulunduğunu aktararak, "Ya da darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarıyla ilgili talepte bulunuyorlar. Bugüne kadar Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan diğer suçlardan yatan kişilerle ilgili uluslararası bir örgütün veya temsilcinin veya yetkilinin 'Ben bununla görüşeceğim' diye bir müracaatına şahit olmadım. Varsa yoksa Türkiye'nin aleyhine çalışan terör örgütlerinin üyeleri veya terör örgütü adına eylem işledikleri için içeride tutuklu ve hükümlü bulunanlarla ilgilenmek, onlarla alakadar olmak." dedi.



Türkiye cezaevlerinde ondan fazla Alman vatandaşının bulunduğuna değinen Bozdağ, Alman hükümeti, Alman Büyükelçiliği, Alman yetkililerinin hiçbirisinin gelip bunlarla ilgilenmediğini, sadece Deniz Yücel söz konusu olduğu zaman Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na kadar herkesin seferber olduğunu anlattı.



"Tutuklu ve hükümlüleri ailelerinin devletimize emanetidir"



Bozdağ, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sürekli Türkiye'nin gündeminde olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Burada özellikle ifade etmek isterim ki ceza ve tutukevlerinde bulunan bütün tutuklu ve hükümlüler, ailelerinin devletimize emanetidir. Onların canlarından, sıhhatlerinden her türlü ihtiyaçlarının temininden devletimiz sorumludur ve bizler de bu görevi yerine getirmekle mükellefiz. Bunun için de çalışıyor, onların canlarını, sıhhatlerini, ihtiyaçlarını yerine getirmek, korumak için de her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu iki kişinin de çok yakından takip edildiğini, sağlıklarının ve diğer ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini buradan Türkiye kamuoyunun özellikle bilmesini istiyorum ve ayrıca da diyorum ki: Bu açlık grevin sonlandırın. Böyle bir hak arama yolu olmaz. Kendinize zarar vermeyin, sıhhatinize zarar vermeyin ve bu işi sona erdirin, sonlandırın ve ihtiyaçlarınızı normal, diğerleri gibi siz de gidermeye başlayın. Çünkü bu yol doğru bir yol değil. Bu yöntem doğru bir yöntem değildir. Bugüne kadar bu yöntemlerle netice alan kimse yoktur. Bundan sonra da netice alınması mümkün değildir. Eğer böylesi yöntemlerle netice alınacak olursa o zaman o ülkede hukuk sistemi de olmaz, infaz sistemi de olmaz. Herkes bir eylem tutturur o eylemden sonra netice alır. Buna hiçbir hukuk devleti rıza göstermez, izin vermez. Ama hukukun kendi içinde mekanizmaları işleterek o mekanizmalarla herkes netice alabilir. Onun için de ben hukukun uygun gördüğü mekanizmaların, hukuk içinde işletilmesinin daha doğru olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim."



(Sürecek)