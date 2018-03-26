Bozdağ: "Tsk, Afrin'i Gerçek Sahiplerine Teslim Etmek İçin Oradadır"

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın gelişi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşması

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ANKARA - ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine dair açıklamalarda bulundu. (1)

Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır."