Bozdağ: "Tsk, Afrin'i Gerçek Sahiplerine Teslim Etmek İçin Oradadır"
- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın gelişi Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşması Gazeteci detayları ANKARA - ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine dair açıklamalarda bulundu.
- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın gelişi
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşması
Gazeteci detayları
ANKARA - ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine dair açıklamalarda bulundu. (1)
Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır."