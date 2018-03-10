Bozdağ: "Sözlerini Çarpıtarak Cumhurbaşkanımıza, Ak Kadroya ve Dinimize Zarar Verme Gayreti...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat 5'nci İl Kadın Kolları Kongresine katıldı.

"FETÖ'cüleri bir yandan PKK'cıları bir yandan esasında din düşmanlığı yapan çevreleri bir yandan sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini çarpıtma ve oradan Cumhurbaşkanımıza, AK kadroya ve dinimize zarar verme gayreti içerisinde olanlar var"