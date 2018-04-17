Bozdağ: "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ile Yarın 13.30'da Bir Araya Gelecekler"

- Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Bahçeli'nin erken seçim çağrısı) Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim."