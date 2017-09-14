Bozdağ: "(Richard Berman) Fetö'nün Argümanlarını Kullanarak Açıklamalar Yaptı"

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Bu, siyasi bir davadır. Siyasal hedefleri de olan bir davadır. FETÖ'nün, Türkiye'de görmeyi başaramadığı hesabı ABD yargısı üzerinden gördürme çabasıdır. Onun için biz Amerikalı dostlarımızı bu konuda uyardık."



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Bu davayı görecek mahkemenin başkanı Richard Berman, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 süreçlerindeki propagandalarına ve politikalarına destek vermek maksadıyla Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir kongreye moderatör olarak katıldı. Orada Zaman gazetesine, örgütün yayın organına röportaj verdi ve FETÖ'nün argümanlarını kullanarak açıklamalar yaptı."



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk hükümetinin açıklamalarını okumadan, aktarılan bilgiler üzerinden eğer değerlendirme yaparsa o zaman kendisini gülünç duruma düşürür, saçmalamak durumunda kalır ve öyle bir noktaya kendini getirir. Onun için bizim güzel bir atasözümüz var, kılavuzunu herkesin iyi seçmesi lazım. Yani kılavuzunuz karga olursa sıkıntıya düşersiniz. Onun için benim Sayın Sözcüye tavsiyem kılavuzunu doğru seçsin.