Bozdağ: "Olağanüstü Hal Terör Örgütlerine ve Teröristlere Karşı İlan Edilmiştir"

- Bakanlar Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir."