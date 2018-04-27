Bozdağ: "Muhalefet Partileri, Türkiye'yi Yönetecek Bir İsme Sahip Değiller"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Milletimiz 24 Haziran'da yeni sistemi hayata geçirecektir. Bu sistem hayata geçmesin diye uğraşan çok, bir dünya uğraşıyor. Herkesi bir telaş aldı. Neden? Türkiye'yi artık krizlerden, kaoslardan, sıkıntılardan koruyacak bir sistem hayata geçiyor. Cumhuriyetin ilanının 100. yılına giderken esasında Türkiye, yeni bir yüzyıla başlıyor. Yeni bir yüzyıla yeni bir hükümet sistemiyle, yeni bir anlayışla, büyük bir değişimle, inançla başlıyoruz." dedi.

Bozdağ, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yozgat Şubesi açılışı nedeniyle düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, MÜSİAD gibi bir markanın kentte olmasının iş adamlarına katkı sağlayacağını belirtti.

Yozgatlı sanayici ve işadamlarının MÜSİAD'ın rehberliğinde yapılanın daha fazlasını gerçekleştireceğini ifade eden Bozdağ, yeni yatırım ve projeler üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılanlarla Yozgat'ın çok sayıda hizmete ve yatırıma kavuştuğunu bildirdi.

Kentte ilerleyen yıllarda yüksek hızlı trenin, havalimanın hizmete sunulacağını anlatan Bozdağ, Yozgat'ta gelecek yılların sanayileşme noktasında atılım dönemleri de olacağını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Türkiye'nin ekonomisinin her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkati çekti. Bozdağ, Türkiye'de yorulmayan bir lider ve kadronun bulunduğunu belirtti.

"Milletimiz, yeni sistem hayata geçirecektir"

Millet için koşmaya devam edeceklerini söyleyen Bozdağ, Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği başarı hikayesinin sırrının siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin, iyi yönetim ve güven ortamı olduğuna işaret etti. Bozdağ, şöyle devam etti:

"Milletimiz 24 Haziran'da yeni sistemi hayata geçirecektir. Bu sistem hayata geçmesin diye uğraşan çok, bir dünya uğraşıyor. Herkesi bir telaş aldı. Neden? Türkiye'yi artık krizlerden, kaoslardan, sıkıntılardan koruyacak bir sistem hayata geçiyor. Cumhuriyetin ilanının 100. yılına giderken esasında Türkiye, yeni bir yüzyıla başlıyor. Yeni bir yüzyıla yeni bir hükümet sistemiyle, yeni bir anlayışla, büyük bir değişimle, inançla başlıyoruz. Bu başlangıcı durdurmak isteyenler içeride de dışarıda da var. Bunlara aziz milletimiz izin vermeyecektir."

Seçim sürecinde ve bu dönemden önce de Türkiye'nin ekonomisine zarar vermek isteyen çevrelerin hep olduğunu belirten Bozdağ, ekonominin her türlü şoka, fırtınaya, kasırgaya, depreme, gökten ölüm yağdıran jetlere rağmen dimdik ayakta bulunduğunu vurguladı.

Bozdağ, yollarına güçlü devam edeceklerini, seçimleri, kirli senaryoları kirli ellerde bırakmak, tuzak kuranları tuzaklarında boğmak için erkene aldıklarını bildirdi.

"Yeni bir sayfayı açacağız"

Türkiye'nin 2019'a kadar seçim gündemiyle yaşamasının ekonomiye, her alandaki değişim ve dönüşüme getireceği olumsuz maliyetin büyük olacağını anlatan Bozdağ, "Ülkemizin, milletimizin geleceği için seçimleri erkene alan tarihi adımı attık. Kısa sürede seçim ve iktidar belirsizliğini ortadan kaldıracak Türkiye'nin 5 yıllık önünü gören yeni bir sayfayı açacağız. Herkes hesabını ona göre yapacak. Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda da yöneticisi, hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğinin kararmasını isteyenler için 24 Haziran seçimlerinin büyük bir fırsat olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Bozdağ, "Türkiyenin yürüyüşünü 24 Haziran'da durduramazsak, Türkiye'ye artık güç yetiremeyiz." denildiğini bildirdi.

Bazı çevrelerde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşünün durdurulduğunda Türkiye'nin yürüyüşünün de durdurulacağına" yönelik inanç olduğunu ifade eden Bozdağ, "Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığından indirirsek Türkiye'yi de yukarından aşağıya indiririz, onu devirirsek Türkiye'yi de deviririz, onu indirirsek Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, Suriye'de, Irak'ta dilediğimiz projeleri kuklalarımızla beraber istediğimiz şekilde hayata geçiririz diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, buna izin vermeyeceklerini ve milletin oyunu gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iktidarına talip olan muhalefet partileri, Türkiye'yi yönetecek bir isme sahip değiller. Kim yönetecek Türkiye'yi? Kılıçdaroğlu, ben istemem diyor. Ben yönetemem, acizim, beceriksizim demektir bu. Beceriksizliğini, acizliğini itiraf ediyor. Sizden biri var mı diye bakıyor etrafına. Biz de böyle bir adam yok. Karşı mahallede biri var mı, bir oraya bakalım diyor, herkes dağılmış karşı mahalleye oranın içerisinde CHP'nin namusunu kurtaracak bir kişi arıyorlar, biz yönetemeyiz ama bak burada biri var demek için. Orada da bulamayacaklar. Çünkü bu millet ata sahibini bindirmiş, Türkiye'nin atı şaha kalkmış 16 yılda. Bu atı kimse dizginleyemeyecektir."

"Kararsızlar, beceriksizler"

CHP'nin adayının kim olduğunu Kılıçdaroğlu'nun bile bilmediğini aktaran Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun aklında bir isim olmadığını belirtti.

"Kurye bekliyor." diyen Bekir Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurye gelecek, bir zarf getirecek, sizi kurtaracak prens burada, siz alın bunu millete takdim edin diyecek. O zaman da büyük hamle yaptım, bir isim buldum diye milletin önüne çıkacak. Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin hamle yapacak gücü de atak yapacak gücü de yok. CHP'yi aciz bir hale getirdiler. Türkiye'yi acizler, ne yapacağını bilemeyenler yönetemezler, yönetimine de talip olamazlar. Allah muhafaza, şimdi memleketimizin bir devasa problemi olsa, bir yerde kıyamet kopsa da Türkiye'nin tavrına ihtiyaç olsa, bu CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu ve ekibi karar verene kadar, öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, o adımı mı atsak, bu adımı atsak, şu lafı mı söylesek, bu lafı mı söylesek diyene kadar kıyamet kopar. Atı alan Üsküdar'ı da geçer, her yeri de geçer gider. Yaptığının da kıymeti kalmaz. Darbe sırasında bunlar başımızda olsa ne olurdu? Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de yaşananlar olduğunda bunlar iktidar olsa hangi kararı verirlerdi? Biz perişan olurduk. Bunların kararsızlığına bakınca, aziz milletimize diyorum ki, bunların eline üç tane keçi verin üçünü de kaybeder sizin yanınıza gelirler, iki gözü iki çeşme ağlarlar. Bunlar üç keçiye sahip olamayacak bir beceriksizliğin sahipleri. Kararsızlar, beceriksizler. Türkiye bunlara emanet edilebilir mi? Ne yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl yürüyeceğini bilmeyen Türkiye gibi büyük bir devletin yönetimi emanet edilir mi?"

Türk milletinin her şeyin en iyisini bildiğini ifade eden Bozdağ, milletin her zaman doğruyu yaptığını gördüğünü ve millete inandığını sözlerine ekledi.

Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile çok sayıda davetli katıldı.