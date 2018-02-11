Bozdağ: "Ladin ABD İçin Ne İfade Ediyorsa, Fetö Elebaşı Gülen de Türkiye İçin Aynı Anlamı İfade...

- Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın gelişi

Kürsüde konuşması AKSARAY - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Aksaray Gençlik Kolları'nın Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genel Kuruluna katıldı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Usame bin Ladin ABD için ne anlam ifade ediyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı terörist Gülen de Türkiye için aynı anlamı ifade etmektedir ama maalesef ABD yönetimi Türk milletini, Türkiye devletini ve devletimizin hassasiyetlerini anlamamakta direniyor."