Bozdağ: "(Khk'daki Yeni Düzenleme) Darbeyi ve Terör Eylemini Bastırmaya Çalışanları Kastediyor"

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayınlanan KHK ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. (1)



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) Yasa, 15 Temmuz'u hem darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor hem de darbe teşebbüsü boyunca darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemi de terör eylemi olarak değerlendiriyor. İkisini birlikte değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü ayrı bir değerlendirme yapmıyor."