Bozdağ: "Karar, Uluslararası Hukuka Aykırıdır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, " Zarrab Davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası'nda hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır" dedi.



Bozdağ, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan ABD'deki ambargo davasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Zarrab Davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası'nda hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada kararın, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma, yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Bu nedenle ABD'de görülen Zarrab Davası'nda jürinin kararı, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab Davası, Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA, FBI, ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır." - ANKARA