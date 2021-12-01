Bozdağ'ın zirvesine yılın ilk karı yağdı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in kış turizmi merkezlerinden Bozdağ'da yüksek kesimler, yılın ilk karıyla beyaza büründü.
İZMİR (AA) - İzmir'in kış turizmi merkezlerinden Bozdağ'da yüksek kesimler, yılın ilk karıyla beyaza büründü.
Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla dağın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 8-10 santimetreye ulaştığını belirtti.
Balcı, bu yıl Bozdağ'da yağışlı bir kış geçirmeyi umut ettiklerini kaydetti.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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