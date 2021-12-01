Bozdağ'ın zirvesine yılın ilk karı yağdı - Haberler
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Bozdağ'ın zirvesine yılın ilk karı yağdı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Bozdağ'ın zirvesine yılın ilk karı yağdı

İzmir'in kış turizmi merkezlerinden Bozdağ'da yüksek kesimler, yılın ilk karıyla beyaza büründü.

İZMİR (AA) - İzmir'in kış turizmi merkezlerinden Bozdağ'da yüksek kesimler, yılın ilk karıyla beyaza büründü.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla dağın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 8-10 santimetreye ulaştığını belirtti.

Balcı, bu yıl Bozdağ'da yağışlı bir kış geçirmeyi umut ettiklerini kaydetti.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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