Bozdağ: "Hollanda Parlamentosunun İftira Kararı, Türkiye İçin Yok Hükmündedir"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, " Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur. Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri, bu hakikatin şahididir. Tarih, arşiv kayıtları ve hakikat, parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez." ifadelerini kullandı. - ANKARA