GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklaması



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlar) Cenazenin mezarlıktan çıkarılması 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum ama kamuoyunda sanki böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ona böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur. Büyük bir suç olur."



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlar) Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerlerde yapılması gereken işler bellidir, onun dışında yapılacak şeyler inancımızın da tasvip etmediği, doğru görmediği şeylerdir. Toplumumuzu gerecek, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek böylesi saygısız davranışlardan uzak durmak lazım. Bu tür davranışların kimseye bir faydası yok."

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.