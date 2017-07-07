Bozdağ: "Hakaret ve Küfür Dili, Acziyetin Ifadesidir"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargı görevini yapan hakim ve savcılara hakaret etmek suçtur, küfretmek suçtur, tehdit etmek suçtur, onların üzerinde baskı kurmak suçtur.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargı görevini yapan hakim ve savcılara hakaret etmek suçtur, küfretmek suçtur, tehdit etmek suçtur, onların üzerinde baskı kurmak suçtur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve bazı yöneticileri, maalesef kullandıkları dille bunu yapmaktadırlar. Hakaret ve küfür dili, acziyetin ifadesidir." dedi.
Bozdağ, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Cezaevleri İş Yurtları Fuarı'nda yaptığı konuşmada, 2016 yılında savcılıkların 7 milyon 398 bin 616 soruşturma evrakıyla işlem, ceza mahkemelerinin de 2 milyon 406 bin 537 dava dosyasıyla ilgili yargılama yaptığını belirterek, "Hukuk mahkemeleri 3 milyon 524 bin 898 dava ile ilgili yargılama yapmış. Bunun dışında çocuk ceza mahkemeleri var, infaz savcılıkları, infaz hakimleri var, bütün bunları da koyduğunuz zaman 2016 yılında ülkemizde yaklaşık 15 milyon dosya hakkında adli işlem yapılmış. ya soruşturma ya yargılama yapılmıştır." bilgisini verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe değinen Bozdağ, şunları söyledi:
"Adaleti istismar için yürüyenlere soruyorum, yaklaşık 15 milyon adli işlem arasında bu millete haksızlık yapıldığını düşündüğünüz kaç dosya var? 15 milyon adli işlem yapılıyor, gösterebiliyorlar mı bir örnek? Gösteremiyorlar. Bir tane konuyu siyaseten istismar etmek için öne çekip onun üzerinden yaklaşık 15 milyon konuda yapılan çalışmaları ve adalete uygun, hukuka uygun verilmiş kararları yok saymak Türk yargısını mahkum etmek, Türk yargısına yapılmış en büyük saygısızlıktır, en büyük hakarettir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 'Beğendiğimiz kararları verirse mahkeme güzel, hakim daha güzel, karar daha güzel ama eğer beğenmediğimiz kararları verirse mahkemeye hakaret ederiz, hakimlere hakaret ederiz, yetmedi tehdit ederiz, onların üzerinde baskı kurarız' deniyorsa bu büyük bir gaflettir, ondan öte büyük bir yanlış ve suçtur."
Bakan Bozdağ, Türk yargısının verdiği kararları beğenmeyen vatandaşların da olduğunu dile getirerek, "Peki bu kararların denetimini nasıl yapıyorlar? Sokakta yürüyerek, trafiği kilitleyerek, milletin hayatını zorlaştırarak, kanunları çiğneyerek, hakimlere, savcılara, mahkemelere hakaret ederek, karar verenleri tehdit ederek veyahutta onların üzerinde baskı kurarak mı denetliyorlar? Nasıl denetleniyor? İtiraz yoluyla denetleniyor. İstinaf yoluyla, temyiz yoluyla, bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat yoluyla hukuk içerisinde verilmiş olan bir karar denetlenebilir. Sokaklarda, meydanlarda karar denetleme ilkel çağlardan kalmış ilkel bir anlayıştır. Hukuk devletleri, demokratik devletler bunu çoktan geçmiştir ama maalesef görüyoruz ki buradan bir haksızlık yapılıyor." ifadelerini kullandı.
"Aman bunlarla ilgili konuşmayın"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına seslenen Bozdağ, şöyle devam etti:
"Her karar sonrasında, beğendiğiniz kararı verince kararı verenleri övüyorsunuz. Örneğin 367 kararını övdünüz, kararı verenleri övdünüz. Burada adalet var mı? Yok. Kat sayı kararlarını verenleri övdünüz, bunu adalete uygun gördünüz. Burada adalet var mı? Yok. AK Parti'ye kapatma davası açılmasını övdünüz ve o süreçte eleştiri yapanlara, 'aman eleştiri yapmayın' dediniz. Bize kapatma davası açıldı sokaklarda yürüyen mi oldu? 340 milletvekili almışız ve yüzde 47 oy almışız, tek başına iktidarız hiçbir şey yok. Uydurma delillerle kapatma davası açıldı. Ben aziz milletimize soruyorum, o zaman AK Parti kendisine oy vermiş yüzde 47 seçmenin iradesiyle iktidar olmuş bir parti olarak sokakları mı hareketlendirdik? Yollara mı düştük? Milleti birbirinin karşısına dikmek için mi uğraştık? Ne yaptı? Savunmasını yaptı, Anayasa Mahkemesine gitti, hukuku işletti, hukukun doğru işlemesinden fayda bekledi, adaletin tecellisi için uğraştı. Ama o zaman bu haksızlık karşısında Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde ne yaptı, bu davayı açan savcıları övdü, 'aman bunlarla ilgili konuşmayın' diye konuşanları eleştirdi."
Can Dündar'la ilgili karar verildiğinde CHP'nin Anayasa Mahkemesini göklere çıkardığına işaret eden Bozdağ, "İstediği karar. Enis Berberoğlu'yla ilgili bir karar verildi herkesi yerin dibine batırıyorlar. İstemedikleri bir karar. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Buradan bir kez daha ifade ediyorum, yargı görevini yapan hakim ve savcılara hakaret etmek suçtur, küfretmek suçtur, tehdit etmek suçtur, onların üzerinde baskı kurmak suçtur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve bazı yöneticileri, maalesef kullandıkları dille bunu yapmaktadırlar. Hakaret ve küfür dili, acziyetin ifadesidir. Fikri olan eleştirir, fikrini söyler ama hakaret ve küfür yapmaz. Maalesef hakaret ve küfür yapılıyor ve tehdit ediliyor. Bunu da bütün aziz milletimizin takdirine sunuyorum." şeklinde konuştu.
Bakan Bekir Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kandil memnun, Pensilvanya'daki FETÖ terör örgütünün elebaşı ve onun teröristleri memnun, CNN memnun, BBC memnun, Türkiye'nin aleyhine yalan haberleri yapan ne kadar uluslararası kanal varsa hepsi memnun. Türkiye'nin düşmanları da memnun, Cumhurbaşkanımıza düşmanlık edenler, Cumhurbaşkanımıza düşmanlığın gözlerini kör ettiği insanlar da memnun, Türkiye'nin karışmasını, karıştırılmasını isteyenler memnun, Türkiye'deki kaos ve kriz çıkmasını isteyenler memnun, kaosçuların hepsi pusuya yatmış durumda onlar da çok memnun. İçerideki PKK'lılar, FETÖ'cüler, darbeciler ve onlara destek verenlerin hepsinin de buradan memnun olduğunu görüyoruz. Aziz milletimiz de bu memnun olanları gördükçe, bu yürüyüşün hangi hesaplarla kimlere hizmet ettiğini de eminim aynı şekilde değerlendirmektedir, değerlendirecektir."
Konuşmanın ardından Bakan Bozdağ, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile HSK üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti.