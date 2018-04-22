Bozdağ: Erken Seçim Kararı Bütün Senaryoları Boşa Çıkardı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye seçimleri üzerinde pek çok uluslararası çevreler ve içerde onlarla işbirliği yapan çevrelerle beraber pek çok plan, program, tuzak var. Seçimin planlanandan öne alınması bütün senaryoları boşa çıkarmıştır.

Bozdağ: Erken Seçim Kararı Bütün Senaryoları Boşa Çıkardı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye seçimleri üzerinde pek çok uluslararası çevreler ve içerde onlarla işbirliği yapan çevrelerle beraber pek çok plan, program, tuzak var. Seçimin planlanandan öne alınması bütün senaryoları boşa çıkarmıştır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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