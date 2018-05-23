Bozdağ: "Eğer Ayağımız Bir Tökezlesin Bütün Başkentler Ayağa Kalkarlar"
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları YOZGAT - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları YOZGAT - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. -5-