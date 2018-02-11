Bozdağ, Dünya Devletlerine Seslendi: "Bizim Sabrımızı Test Etmekten Vazgeçin"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcücü Bekir Bozdağ, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye üzerine plan yapanlar, Türkiye'ye tuzak kuranlar iyi bilsinler. Bu planlar, bu hesaplar, bu tuzaklar tutmaz. Bu millet nice planları nice tuzakları boza boza bugünlere geldi. Şimdi de Suriye'de kurulan tuzakları yapılan hesapları, planları bir bir Allah'ın izniyle bozacağız. O planları, o tuzakları kuranların başına hep beraber geçireceğiz. Türkiye Zeytin Dalı Harekatı konusunda haklıdır. Uluslararası hukuktan, Birleşmiş Milletlerin terörle mücadeleye ilişkin kararlarından ve BM'den sözleşmelerinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanıyor. ve haklı olan davasını başarılı bir şekilde başarıya ulaştıracaktır. Türkiye hem BM'nin hem de NATO'nun saygın bir üyesidir. Aynı zamanda NATO'nun sınırlarını kuruyoruz. NATO üyesi ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye'ye karşı terörist saldırılar olduğu zaman bu terör örgütlerine karşı uluslararası toplumun bir olması, beraber olması, dayanışma içerisinde olması gerekir. Ama şu anda maalesef 'haklısınız, sizi anlıyoruz' diyen sözlerin dışında bu terörün karşısında dayanışma gösteren çok az devlet var. Ama biz bunların yaptıklarını biliyor kendi yapabileceklerimizi de biliyor, onların yapabileceklerini de biliyor ve bundan sonra da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. ABD'nin Dışişleri Bakanı Sayın Tillerson bu hafta Türkiye'ye geliyor. Bu dünyada Türkiye'yi takip ediyor. Biz hem ABD'ye hem de dünya devletlerine şunu söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'yi lütfen anlayın, bizi artık denemekten, sınamaktan, sabrımızı test etmekten vazgeçin" dedi. - NEVŞEHİR