Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na "Geçmiş Olsun" Telefonu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bozdağ, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Bozdağ'ın, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.