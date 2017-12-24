Bozdağ'dan "Diyanet'e Personel Alımı" Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımına ilişkin resmi alım ilanı yapacağını bildirdi.



Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 personel alınacağını" söylediğini hatırlattı.



Başkanlığın yakında resmi alım ilanı yapacağını belirten Bekir Bozdağ, alınacak personelin ise 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi ve 500 müezzin kayyım olacağını kaydetti.