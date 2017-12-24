Bozdağ'dan Diyanet'e Kadro Müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Diyanet'e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ şunları kaydetti:



"Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur'an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun." (ME-DK-Y) - ANKARA