Bekir Bozdağ, CHP'nin Eğitim Vaadlerini 28 Şubat Zihniyetinin Hortlaması Olarak Değerlendirdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bozdağ, CHP'nin seçim bildirgesinde yer alan eğitim vaatlerini eleştirerek, "Bu tam anlamıyla 28 Şubat zihniyetinin CHP eliyle yeniden hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımız da izin vermeyecektir" dedi.

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN CHP ELİYLE HORTLAMASI DEMEK"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin seçim beyannamesinde eğitim sisteminin '1+8+4' şeklinde düzenleneceğinin yer alması hakkında "Bu tam anlamıyla 28 Şubat zihniyetinin CHP eliyle yeniden hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımız da izin vermeyecektir" dedi.

"TÜRK HALKI MACRON'DAN DAHA AKILLIDIR"

Bozdağ,Türklere yönelik nefret suçu işleyen Fransız Le Point dergisine sahip çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un için ise, "Türkiye seçimleri, siyasi mühendislikle veya başka türlü hesaplarla manipüle edilebilecek seçimler değildir. Türk halkı, Macron'dan da daha akıllıdır, bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da daha akıllıdır" şeklinde konuştu.

DİĞER ADAYLAR SEÇİMİ 2. TURA BIRAKTIRMA SAVAŞI VERİYOR

Seçim stardının verilmesinin ardından adayların 2. tura kalma amaçları olduğunu söyleyen Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmek için uğraşıyor. Birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmak için uğraş verirken diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye'yi yönetme gibi bir dertleri yok, seçimi ikinci tura bıraktırma gibi bir gayretleri var" dedi.