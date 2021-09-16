Bozdağ'da su hattı yenilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozdağ'da su hattı yenilendi

Bültenler - Haberler | Güncel
Bozdağ'da su hattı yenilendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Tepebaşı İlçesi Bozdağ Mahallesi'nin içme ve kullanma suyu hat yenileme çalışmalarını tamamladı.

Tepebaşı İlçesi Bozdağ Mahallesi'nde bozulmuş su hattını basınca dayanıklı polietilen borularla yenileyerek bağlantılarını tamamlayan ESKİ ekipleri, hat yenileme çalışmaları sayesinde borulardaki patlaklardan dolayı yaşanan su kaybının önüne geçileceğine ve su tasarrufu sağlanacağına dikkat çekti.

Bozdağ Mahalle Muhtarı Musa Altınok, "Mahallemizde su sıkıntımız vardı, hatlarımızın eski olması nedeniyle kaçaklarımız meydana geliyordu, gerekli müracaatları ESKİ Genel Müdürlüğü'ne yaptık. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu hatlarımızın yenilenmesine karar verildi ve çalışmalar ivedilikle tamamlandı.Yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ Genel Müdürlüğü'ne mahalle sakinleri ile kendi adıma teşekkür ederim" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Beren Saat Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Berfu Yenenler
Spor Burak Yılmaz Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bozdağ'da su hattı yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:09:37. #1.12#