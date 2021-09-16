Bozdağ'da su hattı yenilendi

Tepebaşı İlçesi Bozdağ Mahallesi'nde bozulmuş su hattını basınca dayanıklı polietilen borularla yenileyerek bağlantılarını tamamlayan ESKİ ekipleri, hat yenileme çalışmaları sayesinde borulardaki patlaklardan dolayı yaşanan su kaybının önüne geçileceğine ve su tasarrufu sağlanacağına dikkat çekti.

Bozdağ Mahalle Muhtarı Musa Altınok, "Mahallemizde su sıkıntımız vardı, hatlarımızın eski olması nedeniyle kaçaklarımız meydana geliyordu, gerekli müracaatları ESKİ Genel Müdürlüğü'ne yaptık. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu hatlarımızın yenilenmesine karar verildi ve çalışmalar ivedilikle tamamlandı.Yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ Genel Müdürlüğü'ne mahalle sakinleri ile kendi adıma teşekkür ederim" dedi.

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