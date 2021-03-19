Bozdağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
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Bozdağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

19.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:50
Bozdağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı.

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, bölgede son 3 gündür karlı havanın hakim olduğunu, yüksek bölgelerin beyaza büründüğünü söyledi.

Kayak tesisleri ve çevresinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığına vurgu yapan Balcı, "Mahallemizde bembeyaz eşsiz görüntüler oluştu. Önümüzdeki yıl kayak tesisleri hizmet vermeye başlayınca turizm hareketliliğinin yaşanmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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