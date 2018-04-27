Bozdağ: "Bu Millet Ata Sahibini Bindirmiş Türkiye'nin Atı Şaha Kalkmış"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetecek bir isme sahip olmadığını belirterek, "Bu millet ata sahibini bindirmiş Türkiye'nin atı şaha kalkmış. 16 yıldır Allah'ın izniyle o atı kimse dizginlemeyecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeği programına katıldı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkaramadığını söyleyerek, "Şimdi aday arıyorlar. Aday bulamadılar. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin iktidarına muhalefet olan muhalefet partileri, Türkiye'yi yönetecek bir isme sahip değiller. Kim yönetecek Türkiye'yi? Kılıçdaroğlu 'ben istemem, ben yönetemem. Ben acizim, beceriksizim' diyor. Beceriksizliğini, acizliğini itiraf ediyor. 'O zaman sizden biri var mı bakıyor etrafına. Bizden yönetecek biri yok. Karşı mahalleden birileri var mı oraya bakıyorlar.' Herkes dağılmış ve orada içerisinde CHP'nin namusunu kurtaracak bir kişi arıyorlar. Orada da bulamayacaklar. Çünkü bu millet ata sahibini bindirmiş. Türkiye'nin atı şaha kalkmış 16 yıldır Allah'ın izniyle o atı kimse dizginlemeyecek" dedi.

Bozdağ, "Şu anda Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı kim kendi dahi bilmiyor. Ben şimdi bunların kararsızlığına bakınca aziz milletime diyorum ki bunların eline 3 tane keçi verin üçünü de kaybederler. Sizin yanınıza gelir iki gözü iki çeşme ağlarlar. Bunlar 2 keçiyi güdemeyecek, 3 keçiye sahip olamayacak bir beceriksizliğe sahipler. Türkiye bunlara emanet edilebilir mi? Ne yapacağını bilmeyene, nasıl yöneteceğini bilmeyene Türkiye gibi büyük bir devletin yönetimi emanet edilebilir mi? 'Efendim biz bilmiyoruz, beceremiyoruz ama bilen birini çıkaracağız. Kardeşim o bilen birinin arkasına sizin gibi kifayetsizler olursa ona ne yaptırırsınız? Beraber Türkiye'yi bataktan batağa sorundan soruna sürüklersiniz. Bu millet her şeyin en iyisini bilir, en doğrusunu görür ve yapar. Ben aziz milletimizin her sandıkta doğru yaptığını gördüm ve bu millete hep inandım. Cumhurbaşkanımız da bugün söyledi. Ben milletime inanıyorum diye. Allah'ın izniyle Yozgat'ta ve bütün Türk milleti 24 Haziran'da sandığa gidecek ecdadına hararet etmeyi meziyet zanneden zavallıları dahil Türkiye'nin yolunu kesmek isteyenlere biz bu yolu size kestirmeyiz diyecekler. Türkiye'nin yolunu yeniden açacaklar" şeklinde konuştu.

Programda Bozdağ'a plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - YOZGAT