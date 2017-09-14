Bozdağ: "Bir Erken Seçim Söz Konusu Değildir"

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Erken seçim tartışmaları) Muhalefetin kendi beklentilerini ifadesi var ortada ama bir erken seçim söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar seçimleri vaktinde yapmak konusunda bir gelenek de oluşturdu. 2007'de zorunlu birkaç ay erken gidildi ama ondan sonraki seçimlerin hepsi vaktinde yapıldı. Onun için biz bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Seçim, 2019'un 3 Kasım'ında yapılacaktır."