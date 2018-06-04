Hükümetten Emeklileri Sevindirecek Müjde! Emekli Maaşları Bayramdan Önce Ödenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında emeklilere müjdeyi verdi. Memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alabileceklerini söyleyen Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz maaşlarını alacaktır" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Bozdağ, memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alabileceklerini söyledi. Emekli maaşlarının da bayramdan önce ödeneceğini belirten Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz maaşlarını alacak" dedi.