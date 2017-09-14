Bozdağ: "Amerika'nın İstihbaratı Dahi Bu Kadar Detayda Olan Bir Şeyi Takip Etmesi Biraz Zor...

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu bilgilerin başsavcıya Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Amerika'daki temsilcileri tarafından verildiği anlaşılıyor. Çünkü orada anlatılan konulara baktığımızda Amerika'nın istihbaratı dahi bu kadar detayda olan bir şeyi takip etmesi biraz zor gözüküyor."