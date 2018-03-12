-Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (4)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılar) Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi."