Bozdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimiyle ilgili "Seçim, ikinci tura kalmaz. Bu seçimin sonucu dün piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur." dedi.

Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ittifakları zorunlu kıldığını belirten Bozdağ, "CHP'nin oyu yüzde 25-26 bandında. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için seçmenin en az yüzde 50+1'inin oyunu almak lazım. O zaman CHP'nin oyu buna yetmiyor. Ne yapacak? Başka partilerle ya da seçmen tabanıyla ittifak yapması lazım ki bunun üzerine 26 puan koysun veya 25+1 puan ilave yapsın. CHP'de böyle bir şey yok, dışarıdan alması lazım." diye konuştu.

Muhalefetin ittifak yapmasında mani olmadığını dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"CHP ittifak yapmaktan korkuyor. Kiminle ittifak yapacak, adres belli; CHP, HDP var. HDP ile ittifak yaptığı zaman onu vatansever, devletini, milletini seven samimi CHP tabanına anlatmakta çok ciddi zorluklar yaşayacaktır. Onlar belki oyunu bu ittifak nedeniyle CHP'nin adayına vermeyecektir. O yüzden orada bir zorluğu var. Şimdi ne yapacak? Diyor ki 'Biz milleti aldatmak için bir formül geliştirelim.' O nedir? 'Birinci turda herkes kendi adayını koysun, ikinci turda en çok kim alırsa onun etrafında millet bir araya gelsin. Böylece biz aziz milletimizi kandırmış oluruz hem HDP ile fiilen, resmen ittifak yapmış oluruz hem de ittifak yapmamış gibi gözükürüz. Biz kendi adayımızı koyduk, sonuçta ikinci tura kaldığı için de onlar bizim adayımıza vermiş olur.' Bu bir şark kurnazlığıdır. Türk milleti bu şark kurnazlığına izin vermez."

"Seçim ikinci tura kalmaz"

Bozdağ, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağına ilişkin de "Seçim ikinci tura kalmaz. Bu seçimin sonucu dün piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur." dedi.

Kendisinin seçim sonuçlarını bugüne kadar ekonomi verileriden takip ettiğine işaret eden Bozdağ, " Ekonomi nasıl bir tavır koyarsa genelde öyle çıkıyor ve dün seçim kararının açıklanmasını müteakip borsa 112 bini aştı, avroda dolarda düşüşler yaşandı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu, piyasaların bu karara verdiği desteği ve kararın sonuçlarını da satın aldığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Anketlerin, Türkiye'de seçimin ilk turda biteceğini gösterdiğini belirten Bozdağ, Türk milletinin, seçimin ikinci tura kalmasına izin vereceğine inanmadığını, danışıklı dövüş yapan, milleti aldatmak isteyenlere fırsat vereceğini de düşünmediğini dile getirdi.

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin reyleriyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulayıcı cumhurbaşkanı olarak milletin takdiriyle sandıktan çıkacağını söyledi.

"Tayyip Bey ikili oynamayı sevmez"

Bozdağ, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu karar danışıklı dövüş değil çünkü AK Parti de MHP de millete karşı hile yapmayan partilerdir. Biz milletimizi aldatacak bir şey yapmayız. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımızı yakından tanıyan herkes bilir, Tayyip Bey ikili oynamayı sevmez, içindekini tutmayı da sevmez. İçi neyse dışı da odur, gizlemesi yoktur. Aziz Türk milletinin ta kendisidir, tepkisini de sevgisini de açık ortaya koyar. Aziz milletimizin farklı düşünmesine hiç gerek yok, böyle bir şey olmuş olsa ilk tavrı kendisi koyardı. Tayyip Bey milleti aldatan bir siyasetin icracısı bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olması söz konusu değildir. O birilerinin uydurmasıdır. Burada danışıklı dövüş söz konusu değildir."

Yeni düzenlemeyle yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, aynı zamanda milletvekili genel seçimi için de ittifakın mümkün olduğu hatırlatılarak, "Sizce muhalefet bu kapsamda ittifak yapar mı?" sorusuna Bozdağ, şu cevabı verdi:

"Yaptığımız düzenleme hem partilerin ortak cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşmelerine, ortak aday göstermelerine imkan tanıyor hem de partilerin kendi logolarıyla seçime girmeden başka bir partinin logosu altında seçime girmesine izin veriyor. İttifak halinde ayrı ayrı kendi logolarıyla seçime girmesine milletvekilliğinde izin verdiği gibi aynı şekilde seçime girmeden ama partilerinden de istifa etmeden bir partinin listesi içinde seçime girmesine izin veriyor. Bizim MHP ile ittifakımızın esası açıklandı; MHP kendi logosuyla seçime girecek, AK Parti kendi logosuyla seçime girecek ve Cumhur İttifakı'nın içinde beraber yer alacak."

"Şark kurnazlığıyla çıkmanın alemi yok"

"MHP'lilerin oyunu üç hilalin altına, AK Parti'lilerin ise ampulün altına basacağını" ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar ittifakın toplam oyunu oluşturacak ama milletvekili dağılımı her partinin kendi aldığı oya göre yapılacak. Öbür türlüsü de mümkün, AK Parti'nin veya CHP'nin listesi içinde başka bir partinin milletvekili adayları da olabilir. Bunun kararını muhalefet kendi verecektir. AK Parti'nin yaptığı gibi aleni ittifak mı yapacak yoksa şark kurnazlığı esasıyla gizli ittifak mı yapacak yoksa bazı partiler CHP'nin listesinden mi seçime girecek? Bunun kararını herhalde kendileri verecektir. Benim onlara bir yol göstermem söz konusu olamaz, doğru da değildir ama ben bir ilke olarak şunu söylerim; milletin önüne çıkarken şark kurnazlığıyla çıkmanın alemi yok. İttifak yapılacaksa net yapılmalı, açıkça ortaya konulmalı yoksa 'ilkeler ittifakı' diyerek bir ilkesizliğin altına, 'Biz ahlaki bir şey yapıyoruz' diyerek de bir ahlaksızlığın altına imza atıp, bunu 'ahlak' veya 'ilke' diye millete yutturmanın kimseye bir faydası yoktur. Aleni olmak lazım. HDP ile ittifak yapıyorsan açıkça yap ki şu anda hepimiz çok net biliyoruz, HDP ile CHP'nin oyları ister ittifak yapsınlar isterse yapmasınlar aynı adayda birleşecektir."

"Siyasetçi seçimden kaçmaz"

Bozdağ, seçime 66 gün kaldığı hatırlatılarak, "Seçimi ilan eden AK Parti sanırım hazır ama diğer partilerin hazırlanması için yeterli süre olmadığı eleştirilerine ne dersiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Siyasetçi için seçim bayramdır. Çünkü o gün için ister hazırlıklı isterse hazırlıksız ol, o gün geldiğinde herkes o günü yaşar. Bayramlara da bazı aileler hazır girer, bazıları hazır girmez ama sonuçta bayram gelir ve siz o bayramı yaşarsınız. Siyasetçi seçimden kaçmaz, her daim seçime hazır olması siyasetin doğası gereğidir. Biz AK Parti olarak seçime hazırız. Biz ilçe kongrelerimizi yaptık, il kongrelerimizi yaptık. İzmir ve İstanbul hariç hepsini yaptık. Kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi yaptık."

AK Parti'nin kongrelerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra bakanların, genel başkan yardımcılarının katıldığını hatırlatan Bozdağ, "İlçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi yaptık. İki ilimiz kaldı. Şu ana kadar 49 il kongresine Cumhurbaşkanımız katıldı. Biz 16 Nisan öncesi Türkiye'yi elden geçirdik, adeta Türkiye'nin dört bir yanını fellik fellik gezdik. Öte yandan kongrelerle partimizi, teşkilatlarımızı yeniledik." dedi.

"Vakti boşa harcıyorlar"

AK Parti'nin seçime hazır olduğunu, kongre sürecini tamamlayan MHP ve CHP'nin de aynı durumda bulunduğunu belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"CHP de hazır. O da büyük kongresini, il kongresini yaptı ama CHP bizim yaptığımız gibi bütün illeri gidip gezmezse bütün teşkilatlara genel başkan gitmezse bizim onların yerine de çalışacak halimiz yok ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan Türkiye'yi yönetiyor diğer yandan ülkenin iç ve dış meselesiyle boğuşuyor öte yandan 49 ilin kongresine gidiyor. İstanbul'u görüyorsunuz, Ankara'nın ilçelerini gördünüz, bazı büyük ilçeleri gördünüz. Günde üç ilçede kongreye katılıyor. Cumhurbaşkanımız bunca meşgale arasında kongrelere katılacak vakti buluyor da ana muhalefet partisi niye vakit bulamasın? Onlar da bulur ama tembellik olduğu için onların vakit problemi var. Çünkü vakti boşa harcıyorlar."

(Sürecek)