Bozdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nce yapılacağı duyurulan bağımsızlık referandumunun iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer referandum iptal edilmezse elbette bunun bedelleri olacaktır, karşılığı olacaktır ve referandumun ortaya çıkaracağı sonuçlar istikrarsızlık, kriz, kaos ve başka güvenlik riskleri olacaktır." dedi.



Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.



Irak Meclisi'nin reddetmesine ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin "Tanımayacağız" demesine rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılacağı duyurulan "Bağımsızlık Referandumuna" ilişkin kampanya sürecinin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Türkiye'nin bu konudaki düşüncesinin çok net olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle Merkezi Irak Hükümeti arasındaki sorunların farkında olduğunu belirten Bozdağ, "Taraflara, bu sorunların dialog ve uzlaşıyla çözülmesini önerdik. Bu konuda da her tür desteği vereceğimizi söyledik. Umarız ki bu sorunlar, yakın zamanda çözüme kavuşacak. Barzani'nin halk oylaması kararı, tarihi bir hatadır." diye konuştu.



Bölgede, sadece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve taraftarlarının yaşamadığının altını çizen Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:



"Bölgede Türkmenler var, Araplar var, farklı inanç grupları var, farklı farklı yapılar var. Bütün bunların adına karar alma yetkisi Barzani'de değil. Ortak bir karar yok bir defa... İki, Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasal birliği de esastır. Irak Anayasası ortada. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü ve siyasal birliğini esas alan politikalar yürütür ve bundan sonra da aynı politikaları güdecektir.



Türkmeler, halk oymasına katılmama kararı aldı. Araplar da katılmama kararı aldı. Merkez Hükümet, halk oymasını veto etti. Bunun olamayacağını Parlamento karara bağladı. Komşular ve uluslararası toplum İsrail hariç, bu halk oylamasının yanlışlığını çok açık bir şekilde ifade ediyor. Bu ortamda, bu halk oymasının yapılması, bölgenin huzurunu, istikrarını, barışını ve refahını ortadan kaldırır. Çok ciddi güvenlik güçleri ortaya çıkarır. Bölge bugünleri arayacak sonuçlarla karşı karşı kalabilir."



"O gün geldiğinde hepimiz bunu göreceğiz"



Türk Hükümetince hem Barzani'ye hem Irak Merkezi Hükümetine hem de uluslararası topluluğa bunun doğurabileceği güvenlik risklerinin en üst düzeyde ifade edildiğini vurgulayan Bozdağ, referandumun iptal edilmesinin doğru bir karar olacağını anlattıklarını kaydetti. Bozdağ, şunları söyledi:



"Sayın Dışişleri Bakanımız, Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde bunu birinci derecede muhataplarıyla paylaştı. Bu referandumun iptali doğru olandır. Eğer referandum iptal edilmezse elbette bunun bedelleri olacaktır, karşılığı olacaktır ve referandumun ortaya çıkaracağı sonuçlar, istikrarsızlık, kriz, kaos ve başka güvenlik riskleri olacaktır. Bugün öngörülemeyen pek çok sorun ortaya çıkacaktır. O nedenle, biz aklıselimin egemen olmasını ve bu halk oylamasının derhal iptal edilmesini umut ediyoruz. İnşallah, iptal olur. İptal olmazsa, çok net, bunun bedelleri olacaktır. O gün geldiğinde hepimiz bunu göreceğiz."



(Sürecek)