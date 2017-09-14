Bozdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var." dedi.



Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



"CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun gündeme getirdiği 'SİHA'larla siviller vuruldu' iddiası tartışılıyor. Tanrıkulu'nun açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 'Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok.' diyerek destek verdi. CHP'nin bu tutumunun terörle mücadeleye nasıl bir etkisi olur?" sorusu üzerine Bozdağ, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışın kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.



Anamuhalefet partisinin gerçekler üzerinden siyaset yapması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, "Terör örgütlerinin propagandasına veya terör örgütlerinin hedeflerine yardımcı olacak argümanlardan ve söylemlerden özellikle kaçınması gerekir. Ama bu hadisede bunu göremiyoruz. Burada büyük bir yanlışlık söz konusu." ifadelerini kullandı.



Teröristle mücadelenin usulünün belli olduğunu belirten Bozdağ, söz konusu mücadelenin Türkiye'de dünyadaki usullerle yapıldığını bildirdi.



Bozdağ, Türkiye'nin 40 yıldır PKK terörüyle mücadele ettiğine ve bu konuda büyük bir tecrübeye sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Türkiye terörle mücadelesini hukuk içerisinde, hukuka uygun olarak yapıyor. 2015'in yazında PKK terör örgütünün bazı yerleşim yerlerini ele geçirme projesi kapsamında büyük bir mücadele yaşandı. Bu mücadele, sokak sokak, ev ev yaşandı. O dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri ve bütün güvenlik güçlerimiz tek bir sivil vatandaşımızın burnu kanamasın diye çok büyük hassasiyet gösterdi. Hatta bu hassasiyeti nedeniyle şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ama sivillerin burnunu kanatmadı. Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesinde sivillere zarar vermemek için çok büyük bir hassasiyet gösterildiğini herkes bilir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, terör örgütüyle mücadeledir ve teröristle mücadeledir. Sivil vatandaşlar bu mücadelenin her zaman dışında tutulmuştur. Bunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum."



"Yalanın bu kadarı da olmaz"



CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun gündeme getirdiği kişilerin terörist olduğunu aktaran Bozdağ, şunları söyledi:



"Bilgi çok net. En ince ayrıntıyı dahi SİHA'lardan görüyorsunuz. SİHA'ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi orada takip ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var. Devletin orada yaptığı ciddi çalışmalar var. Uzun zamandır takip edilen teröristler. Silah var, terör örgütünün kıyafetleri var. Çok net, çok sabit. Piknik yaparken vurulmuşlar gibi bir hava veriliyor. Yalanın bu kadarı da olmaz. Bu kadar da terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek yalanı gönüllü olarak ifade etmesini anlamakta zorlanıyorum. Koskoca vekiller, devletin valisiyle görüşüp, sonra valinin söylemediği şeyleri kendi teröre destek politikalarına yardımcı olaması için kullanmaları çok büyük ahlaksızlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 19 Haziran 2012'de grupta yaptığı bir konuşmada; 'Dağlıca'yı hatırlayın 8 askerimizi şehit ediyorlar ellerini kollarını sallayarak kaçıyorlar' diyor. Sonra, 'İnsansız hava araçlarıyla bu teröristleri niye görüp etkisiz hale getirmedi' diye eleştiriyor. O gün iktidara böyle zarar vereceğini düşünüyor. Bugün terör örgütünün argümanlarına destek olarak iktidara zarar vereceğini belli ki düşünüyor. Dün öyle söyledin, bugün neden böyle söylüyorsun?"



"PKK terör örgütü SİHA'lardan rahatsız"



Terörle mücadele sırasında dünyanın hiçbir yerinde teröriste kimlik sorulmadığını vurgulayan Bozdağ, "Terör eylemi yapana; askere, polise, sivil vatandaşa saldırana 'Dur bakayım, kimliğine bakayım. Seninle öyle mücadele edeceğim' diye sorulan bir terörle mücadele yöntemi var mı? Yok böyle bir şey. Güvenlik güçlerimiz terörle etkin ve kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bu, tamamen PKK terör örgütünün hendek terörü döneminde de yaptığı gibi 'Türk güvenlik güçleri sivilleri öldürüyor' iftirasını teyit etmek maksadıyla CHP'den PKK'ya sağlanan bir destektir. Uluslararası alanda da bu kullanılacaktır. Çünkü o dönemde de ellerinde silah olan teröristler öldürülürken PKK, Avrupa'da ve başka yerlerde sivil olarak gösteriyor. Şimdi de SİHA'ların vurduğu teröristler, 'siviller vuruluyor' şeklinde yansıtılıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bekir Bozdağ, SİHA'ların PKK terör örgütünün inlerini vurduğunu ve belini kırdığını ifade ederek, "SİHA'lar pek çok teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemizde güvenlik güçlerimize büyük bir destek sağladı. En önemlisi SİHA'lar yerli. Kendi mühendislerimiz, kendi imkan ve kabiliyetlerimizle üretiyoruz. SİHA'ların üretimine dönük olumsuz algılar oluşturmak, belki de Türkiye'nin bu alandaki adımları karşısında bazı engeller çıkartmak istenebilir. Bunun, SİHA'ların da gücünden, etkinliğinden ve yerliliğinden kaynaklı başka propaganda boyutu da var. PKK terör örgütü SİHA'lardan rahatsız. Çünkü SİHA'lar onları vuruyor. PKK'ya destek veren çevreler de rahatsız. Çünkü PKK'nın belini kırıyoruz. Türkiye düşmanları, ülkeler, güçler, uluslararası örgütler de SİHA'larda rahatsız olabilir. Çünkü SİHA'lar terörle mücadelede Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Peki bu CHP, SİHA'lardan neden rahatsız oluyor? PKK'nın belini kırdığı için SİHA'lardan rahatsız olan bir anamuhalefet olabilir mi? Ama maalesef var." diye konuştu.



"Bunlar şehit yakınlarını mahkemelerde süründürüyor"



Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir şehit cenazesinde CHP'nin gönderdiği çelengin şehit yakınları tarafından tören alanından uzaklaştırıldığını, bunun üzerine de CHP teşkilatının olayla ilgili mala zarar vermekten suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Bozdağ, savcının başvuruya takipsizlik kararı vermesi üzerine CHP'nin avukatlarının tehdit ve hakaret üzerinde tekrar suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



Söz konusu başvuruyu inceleyen savcının, şikayetçi olunanların şehidin birinci derece yakınları olduğunu gördüğünü anlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti:



"Bunlar şehit yakınlarını mahkemelerde, savcılıklarda süründürüyor. Şehit yakınları senin çelengini niye orada görmek istemiyor? Sen şimdi PKK'ya bu desteği atarsan, şehit yakınları senin çelengini cenazesine koymaz. Şimdi düşünün, PKK hakkında böyle bir yaklaşım ortaya koyuyor ve teröristlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor, öte yandan da şehidin babasını, ablasının kocasını, amcasının çocuklarını 'Bizim çelengimize siz niye bunu yaptınız' diye mahkeme koridorlarında süründürmek için avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulunuyor. Olacak bir şey mi bu?"



(Sürecek)