Bozdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Bozdağ, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın gündeme ilişkin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr" ile AA Twitter hesabı "@anadoluajansi" üzerinden anlık yayımlanacak.