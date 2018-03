Bozdağ: "3 Bin 381 Terörist Etkisiz Hale Getirilmiştir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar PKK, KCK, YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütü mensubu şu an itibariyle en son aldığım rakam 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakan Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olduğunu hatırlatarak, "'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu vatana, bize emanet eden bütün şehitlere ve gazileri rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.

11 Mart Pazar günü Başaran Holdinge ait özel jetin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran sınırları içerisinde düştüğünü ve uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiğini kaydeden Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Uçağın enkazına ulaşıldığını, kara kutunun ele geçirildiğini ve hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığını söyleyen Bozdağ, "Olayın duyulduğu andan itibaren Başbakanlıkta bir kriz merkezi oluşturuldu. Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarımız, AFAD yetkilileri hep beraber olayı yakından takip ettiler. Tahran Büyükelçiliğimiz de olayı yakından takip etti. Ailelerle de irtibat kuruldu. Türkiye'den oraya hem arama kurtarma ekibi hem kaza kırım ekibi İranlılar yetkililerle işbirliği yapmak ve birlikte çalışmak üzere gönderildi. Kazanın kesin nedeni henüz belli değil. Değişik tahminler var, değerlendirmeler var. Bunların net sonucu kara kutunun incelenmesinden sonra ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin bölgesini terör unsurlarından temizlemek, bölgedeki sivil halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmak ve bölgede huzur istikrar ve barış ortamını yeniden inşa etmek maksadıyla başladığı günden beri başarıyla sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 42 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 202 kahraman vatan evladımız da yaralanmıştır. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye'ye atılan roketler ve yapılan saldırılar sonucunda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK,YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütü mensubu şu an itibariyle en son aldığım rakam 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır. İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden baskısından kurtarılmış olacaktır. Kontrol altına alınan toplam alan şu an itibariyle bin 102 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Harekat alanının bin 920 kilometrekare olduğunu düşünürsek şuan itibariyle bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmış durumdadır. Kontrol altına alınan yerlerde teröristlerden temizlenen her bölge alt ve üst yapısı süratli bir şekilde imar edilecek, bölgede her türlü güvenlik riskleri ortadan kaldıracak, bölge siviller için yaşanılır hale getirilecek. Buraların yönetimi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Türkiye tecrübesinde olduğu gibi bölgedeki insanlar tarafından yapılması sağlanacak ve buradaki insanların gıda, sağlık eğitim ve diğer bütün güvenlik ihtiyaçları karşılanması konusunda Türkiye'nin destekleri devam edecektir. Bu bölgelere Afrin bölgesinden ülkemize terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak gelmiş bulunan göç etmiş olan Afrinlilerin geri dönüşü için de uygun zeminler hazırlanacak ve bunların dönüşleri de Afrin'e sağlanacaktır." - ANKARA