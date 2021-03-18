Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

18.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:51
Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında bir kargo gemisi karaya oturdu.

Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında bir kargo gemisi karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre, 150 metre boya sahip Kamet Star isimli kargo gemisinin Bozcaada Batı Burnu açıklarında karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 römorkörü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle bölgeye yönlendirildiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:52:35. #1.16#
title