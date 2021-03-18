Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
18.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:51
Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında bir kargo gemisi karaya oturdu.
Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında bir kargo gemisi karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre, 150 metre boya sahip Kamet Star isimli kargo gemisinin Bozcaada Batı Burnu açıklarında karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 römorkörü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle bölgeye yönlendirildiği bildirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı